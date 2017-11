Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ 17 tuổi cầm đầu nhóm bạn dùng gậy sắt cướp taxi

Bị. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Cảnh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Trưởng công an huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) cho biết,. Tuy nhiên do thi thể anh này có nhiều vết bầm tím nơi cổ tay chân và lưng, nên đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ. (Xem chi tiết) Đòi tiền bảo kê không được,. Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt 3 đối tượng trên về tội Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Rạng sáng 18/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) ập vào kiểm tra quán karaoke Thanh Trâm Phát tại phường Bửu Long.Vừa thăm bạn bước ra khỏi Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (TP Đà Lạt),. Công an Lâm Đồng đã triệu tập khoảng 10 người để điều tra vụ án mạng. (Xem chi tiết) Cần tiền ăn tiêu, Nguyễn Minh Thiện (SN 1999, trú thôn Bắc Đông, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đã. Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thiện về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Mang "hàng nóng" từ Bắc vào Sài Gòn bán,. Hoàng khai, từ đầu tháng 10 đến nay, đã bán được hàng trăm khẩu súng trên cả nước. Công an quận 6, TP HCM đang tạm giữ Hoàng để điều tra hành vi Buôn bán hàng cấm. (Xem chi tiết) Sau khi đánh gục tài xế tại KCN Nhơn Trạch 2,. Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

