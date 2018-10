Bản tin Hình sự 18H: Thực hư tin tìm thất thi thể mất đầu dưới cống

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc dưới cống nước trên đường Thanh Niên (phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái),. Được biết, người đàn ông trung niên này rời nhà và "mất tích" trước đó 4 ngày và cơ quan chức năng bác thông tin thi thể này bị mất đầu như trên mạng xã hội xôn xao.Xảy ra mâu thuẫn lúc ăn nhậu, khi về tới ngõ nhỏ ở phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang),khiến nạn nhân tử vong sau khi nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Hà Giang đang tạm giữ Thao để làm rõ hành vi Giết người.Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra trên địa phận phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), Đặng Quang Huy (24 tuổi, trú xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên) chở bạn gái phía sau đã bất tuân hiệu lệnh,. Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang làm rõ vụ việc.CSGT&TT thuộc Công an Huế vừa tổ chức mật phục, chốt chặn tại nhiều tuyến đường và. Nhóm vi phạm rất manh động, đa số chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hết sức nguy hiểm và vi phạm cả về nồng độ cồn.Xin tiền mẹ nuôi nhưng bị từ chối,. Sau khi gây án, Tiếp trốn chạy hướng về khu vực biên giới huyện Cao Lộc nhưng bị công an TP Lạng Sơn đón lõng, tóm gọn.Bị anh trai đánh trong lúc nhậu chung,ngay sau đó do mất máu nhiều. Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã cho gia đình bảo lãnh nghi phạm và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.Điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn cao từ hướng TX. Đồng Xoài về huyện Chơn Thành,trong đó có 2 nạn nhân hiện trong tình trạng nguy kịch. Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo pháp luật.Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dứt (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi, cùng quê thị xã Gò Công, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị cáo buộc

