Bản tin Hình sự 18H: Tin mới vụ 2 vợ chồng bị giết dã man ở Hưng Yên

truy bắt hung thủ bịt mặt dùng dao đâm chết anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) tại nhà riêng trên đường Linh Đài (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên). Tại khu vực hai nạn nhân sinh sống cơ quan công an phát loa thông báo, yêu cầu người dân hỗ trợ truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra,

bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giữ chức Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm với 8 cục phó của cục này. (Xem chi tiết) Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định điều động,

bạn bị đánh hội đồng do mâu thuẫn tình cảm trai gái trước đó, Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1996) lao vào ngăn cản thì bị Lê Thi (SN 1992) dùng dao đâm tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Lê Thi về hành vi Giết người, 2 thanh niên khác cùng trú xã Tân Dân (huyện Khoái Châu) bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng. (Xem chi tiết) Thấy

bắt giữ "ông trùm" Nguyễn Quốc Hải (47 tuổi, ngụ đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu). Công an thu giữ hơn 2kg ma túy cùng một số tang vật liên quan. (Xem chi tiết) Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ TP HCM về Vũng Tàu tiêu thụ,

người hàng xóm Trần Văn Lam (40 tuổi, trú xã Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) đứng ở đầu giường cầm đoạn cây có dây điện chích vào người hòng cướp tài sản. Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã bắt giam Trần Văn Lam để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Nửa đêm đang ngủ cùng con nhỏ, chị P. T. H (31 tuổi, trú xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) phát hiện

Lê Hồng Phát (SN 1966) cùng nhóm bạn đuổi đánh rồi rút dao đâm liên tiếp nhát khiến Nguyễn Minh Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong và Nguyễn Xuân Linh, (36 tuổi, quê Phú Yên) trọng thương. Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành lấy lời khai của Phát để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông đang mua bia,

Trong khi khoảng 10 đối tượng được cho là người nhà nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông lao vào đập phá phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thì. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.HCM điều tra, xử lý.Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, trú xã Thanh Đức) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép các chất ma túy. Trước đó sau khi bắt quả tang Đang tàng trữ ma túy đá,Đi nhậu say xỉn về lại xảy ra mâu thuẫn với vợ,khiến cả khu dân cư trên đường số 22, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức náo loạn. Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khống chế ông Đại đưa về trụ sở làm việc.

Sơn Ngân