Bản tin Hình sự 18H: Tin mới vụ thi thể nghi Chủ tịch huyện Quốc Oai

Chiều nay, người dân tại đường phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cách đầu ngõ chưa đầy 10 m. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang vào cuộc xác minh. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào căn hộ chung cư cao cấp trên đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh) Công an quận Bình Thạnh (TP HCM). Cơ quan chức năng thu hơn 90 triệu đồng tiền xâu, 320 triệu đồng, 3.400 USD, 17 thẻ ngân hàng, 21 điện thoại… (Xem chi tiết) Gọi ôtô của hãng công nghệ đến đón tại đường Nguyễn Biểu (quận 5) vào lúc rạng sáng,. Công an quận Tân Bình (TP HCM) để điều tra, truy bắt nghi can vụ việc. (Xem chi tiết) . Trước đó, báo Straits Times của Singapore đã đăng tin này và đăng hình ảnh ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh là Vũ "nhôm"; SN 1975, trú TP Đà Nẵng)-người đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an Việt Nam truy nã. (Xem chi tiết) Chiều 3/1, liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Bắc Ninh khiến nhiều người thương vong,. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ đã khiến 2 cháu nhỏ tử vong, nhiều ngôi nhà đổ sập hư hỏng nặng. (Xem chi tiết) Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đãvề hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đồng khai, do lái xe phóng với tốc độ cao nên dù quan sát thấy nhóm người đi bộ sang đường nhưng vẫn không kịp xử lí. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn tại cơ sở massage trên đường D1, khu dân cư Việt - Sing (khu phố 4, phường An Phú),. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, truy bắt nhóm người gây án. (Xem chi tiết) Xảy ra cãi vã,khiến nạn nhân bị bỏng kết mạc hai mắt, bỏng độ một và hai ở một số vị trí trên cơ thể. Công an Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân