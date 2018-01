Bản tin Hình sự 18H: Tình tiết mới trước ngày Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 5/1,trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Người thay mặt ông Thanh đến nộp tiền là mẹ ông Thanh. Ngày 8/1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh sẽ bị TAND TP Hà Nội xét xử về 2 tội Cố ý làm trái… và Tham ô tài sản. (Xem chi tiết) Phát hiện chị Hoa (SN 1982) đang ngủ trong nhà ở huyện Hồng Ngự,. Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết) Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân (SN 1988, quê Long An) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Đối tượng này từng dính tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, hiện là bảo vệ của một chung cư ở phường Trường Thọ.... (Xem chi tiết) Thấy quán cà phê trên đường 30 Tháng 4 (phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một) đóng cửa bất thường,, nằm dưới nền nhà. Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn vì không đồng ý cho con dâu vào Nam làm ăn trong khi chồng vừa mất 49 ngày,ngay sau đó. Công an xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Ập vào kiểm tra lô cao su thuộc ấp 3 (xã Tân Hiệp),. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã thu giữ tại hiện trường hơn 200 triệu đồng, 34 xe máy, ba xe ô tô... (Xem chi tiết) Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 vợ chồng anh Vi Văn Bình (28 tuổi) và Vi Thị Hường (26 tuổi) tử vong tại nhà ở xã Trung Tiến (huyện Quan Sơn) vào chiều 5/1. Theo đó,

Sơn Ngân