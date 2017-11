Bản tin Hình sự 18H: Trói bảo vệ cướp 2,5 tỷ như phim hành động

Thấy nam thanh niên cùng thôn đập cửa liên tục, đe dọa phá phòng canh rẫy cà phê thuộc xã Ea Hồ, c. Sau khi vùng chạy thoát thân, nạn nhân đã tới Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) trình báo vụ việc. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn ghen tuông,. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Sang để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ cái chết của anh Lê Văn Tài (SN 1989, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Nạn nhân được bạn bè phát hiện tử vong tại khu vực chòi rẫy thuộc địa bàn xã Ea Bung (huyện Ea Súp) trong tư thế nằm ngửa dưới đất.Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Samba (đường Vành Đai Trong, phường Trị Đông B), Công an quận Bình Tân (TP.HCM). ( Xem chi tiết) Sau khi bất ngờ lao vào đâm 2 người dân ven đường trọng thương,. Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Công an TP Lào Cai (Lào Cai) đang điều tra một vụ đột nhập, xảy ra tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (có trụ sở tại phường Nam Cường).Khi học sinh trường Trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ) đang trong giờ học,. Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) phát hiện ôtô 4 chỗ chạy thẳng vào dự án khu dân cư xã Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM), 2 bảo vệ tại đây đến hỏi thăm thì bị. Công an TP HCM đã tung nhiều trinh sát truy bắt băng cướp manh động này. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân