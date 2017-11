Bản tin Hình sự 18H: Trộm nã đạn hòng thoát thân, 2 người dân gục tại chỗ

Truy đuổi 2 đối tượng nghi trộm chó,. Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Trộm tài sản, Sử dụng súng bất hợp pháp và Cố ý gây tích. (Xem chi tiết) , tóm gọn. Công an xã Trung An (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra. (Xem chi tiết) Cho bạn tình mượn tiền nhưng đòi không được lại bị yêu cầu chia tay,. Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ nghi can Hải để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn vì việc thu tiền cước hàng hóa,. Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa bắt quả tang Trần Thanh Hảo (19 tuổi, ngụ phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để làm rõ hành vi Trộm tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Liên quan đến vụ chiếc ô tô đang bị tạm giữ lao lên vỉa hè “ủi” vào 7 xe máy xảy ra tại TP Sóc Trăng, đại diện chủ xe ô tô và Công an tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc để thỏa thuận việc khắc phục hậu quả.... (Xem chi tiết) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1990, ở Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm. Trong đường dây của Huyền,Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Doanh (47 tuồi, trú huyện Kiến Xương) để điều tra hành vi Trộm tài sản. Trước đó

