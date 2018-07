Bản tin Hình sự 18H: U40 đưa bạn gái 14 tuổi vào nhà nghỉ 'mây mưa'

Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) bắt quả tang Đặng Văn Thảo (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành) đang quan hệ tình dục với "người yêu nhí" 14 tuổi (ngụ Vĩnh Long). Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nghi can này về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) Kiểm tra nhà nghỉ tại xã Tân Phú Đông,. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý nghi can này về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Hàng chục con bạc trên khắp cả nước bị bắt giữ cùng với nhiều tang vật có giá trị như sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng, 3 xe ô tô sang và nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết) Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng M88 quy mô 2000 tỷ đồng.và nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

2 cán bộ Công an huyện EaH’leo bị Siu Đet (20 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) dùng thanh kim loại đánh khiến các nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 15-18%. VKSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Siu Đet để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Trên đường áp giải nghi can trộm cắp đi xác định hiện trường đã gây án,. VKSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Siu Đet để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

tưới xăng vào người mình cùng chị Trần Thị T.M (34 tuổi) và con gái 7 tuổi sau đó châm lửa đốt. Hậu quả khiến 3 người bị bỏng trong đó nghi phạm bỏng rất nặng. Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Người yêu bỏ về quê sau khi xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP HCM) đã đột nhập vào nhà. Hậu quả khiến 3 người bị bỏng trong đó nghi phạm bỏng rất nặng. Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang điều tra vụ việc.

Sau 24 năm bị cơ quan công an Hải Phòng ra lệnh truy nã, cựu giáo viên Đào Quang Vinh (SN 1952, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bất ngờ trở về và tới công an đầu thú. Theo đó, năm 1994, khi đang làm giáo viên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Vinh tham gia buôn lậu hàng qua biên giới. Hành vi bị bại lộ, Vinh bỏ trốn.. (Xem chi tiết)

đối tượng đã sát hại 5 người trong cùng một gia đình bằng 56 nhát dao vào ngày 27 Tết để cướp. Đối tượng thừa nhận hành vi của mình nhưng "đổ thừa" do bị bà chủ đối xử phân biệt, hay chửi mắng. (Xem chi tiết) TAND TPHCM sắp mở phiên tòa công khai, xét xử Nguyễn Hữu Tình (SN 29/1/2000, quê An Giang) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đây làvào ngày 27 Tết để cướp. Đối tượng thừa nhận hành vi của mình nhưng "đổ thừa" do bị bà chủ đối xử phân biệt, hay chửi mắng.

Vũ Đức Thuận (SN 1998, quê Kiên Giang) trở mặt, tạo nhóm trên Facebook rồi gửi hình, clip nhạy cảm của 2 người cho bạn bè xem và yêu cầu chị Ng. T. H. (SN 2001, quê Thái Bình) phải đưa 5 triệu mới xoá các "chứng cứ tình yêu" này. Công an phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một đang tạm giữ Thuận để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Bị bạn gái đòi chia tay,và yêu cầu chị Ng. T. H. (SN 2001, quê Thái Bình) phải đưa 5 triệu mới xoá các "chứng cứ tình yêu" này. Công an phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một đang tạm giữ Thuận để điều tra, xử lý.

Ập vào quán cà phê trên địa bàn phường 9 khi đang diễn ra trận tứ kết World Cup, công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) bắt quả tang nhiều người đang cá độ bóng đá. Chủ quán Nguyễn Ngọc Minh Hùng (SN 1966) thừa nhận đã

Sơn Ngân