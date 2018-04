Bản tin Hình sự 18H: U70 đánh chết 2 người ngay giữa đường

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện 32 thanh niên nam nữ đang sử dụng ma túy tại 4 phòng kín. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát thu giữ bịch bột màu trắng nghi ma túy, nhiều viên ma túy tổng hợp và dụng cụ để sử dụng. (Xem chi tiết) Ập vào kiểm tra quán karaoke CIVIX (số 129 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc khu phố 1 phường Trảng Dài),. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát thu giữ bịch bột màu trắng nghi ma túy, nhiều viên ma túy tổng hợp và dụng cụ để sử dụng.

bác sĩ Nguyễn Đình Phi cùng thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị một người tự xưng là bố bệnh nhi lao vào hành hung dã man khiến 2 nạn nhân bị thương trong đó bác sĩ Phi nghi bị chấn thương sọ não. Đang cấp cứu cho bé N.P.Đ bị sốt cao tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) đang điều tra vụ việc.

Dương Minh Sơn (SN 1957) tức giận dùng chiếc vồ đập nhiều nhát vào đầu khiến ông Dương Minh Công (SN 1965) tử vong. Bị em trai "bắt đền" vì bán gà thiếu cân, Ông Hà Văn T. (SN 1943, cùng trú xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang) chạy ra can ngăn cũng bị đánh tử vong. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp nghi can Sơn về hành vi Giết người.

thấy Ngọc dẫn quân đến quấy phá công ty bảo vệ của mình, Thông cùng cấp phó và nhân viên rút súng chống trả gây náo loạn cả khu phố. (Xem chi tiết) Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trần Huy Thông (48 tuổi) cùng 3 thuộc cấp và Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trước đó,

Lợi dụng người lớn đi vắng,. Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Thiệu về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Sau khi triệu tập 8 bảo vệ lên phối hợp điều tra, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã. Trước đó, Thượng tá Đỗ Hồng Minh-Phó trưởng Công an quận Đống Đa đã thông tin bị một đối tượng tại đây doạ giết khi đang làm nhiệm vụ.Đột kích nhà đối tượng Đỗ Văn Đạo (SN 1987 ở thị trấn Nông Cống),. Cơ quan chức năng thu giữ tgần 70 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng Col và 98 viên đạn chì cùng nhiều tang vật khác có liên quan; nhiều đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn để tẩu thoát..

Sơn Ngân