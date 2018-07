Bản tin Hình sự 18H: U80 bị 'lột sạch' sau khi vào nhà nghỉ với gái lạ

áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với căn biệt thự triệu USD của ông này tại Tam Đảo. (Xem chi tiết) Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tạm dừng việc giao dịch, chuyển nhượng đối với lô đất 3.400 m2 và tài sản trên đất (tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), do có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) phát hiện 24 người đang tham gia các cược bóng đá World Cup dưới hình thức ăn thua bằng tiền. Cũng tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hơn 86 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 3 laptop và 23 xe máy các loại. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê số 74A trên đường Yersin (thuộc địa bàn phường 4, TP.Mỹ Tho),. Cũng tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hơn 86 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 3 laptop và 23 xe máy các loại. Sau 5 năm theo kiện do bị cắt nhầm 2 quả thận, bà Hứa Cẩm Tú (43 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) được bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đồng ý hỗ trợ một lần cho bà Tú số tiền 375 triệu đồng và điều trị y khoa miễn phí suốt đời. Theo kết quả giám định pháp y, bà Tú đã được ghép một quả thận nhưng sức khỏe vẫn suy giảm 81%. (Xem chi tiết) Sau 5 năm theo kiện dovà điều trị y khoa miễn phí suốt đời. Theo kết quả giám định pháp y, bà Tú đã được ghép một quả thận nhưng sức khỏe vẫn suy giảm 81%.

Đồng ý cùng Nguyễn Thúy Duyên (SN 1980) vào nhà nghỉ Gia Khánh (tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) xoa bóp, bấm huyệt, thư giãn song nhưng khi "mỹ nhân" này ra về,. Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã tạm giữ Duyên để điều tra, xử lý.Bất ngờ bị ông B. (49 tuổi) - GĐ một Trung tâm y tế cầm giao truy sát, bà. Sau khi gây án, nghi phạm tưới xăng đốt nhà rồi đâm vào cổ tự sát. Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.Cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum đã. Anh này đã được gia đình mai táng nhưng một người hàng xóm tố cáo, trước đó thấy nạn nhân bị A Đương (20 tuổi, ngụ cùng làng) đánh, nghi cái chết của A Xía là do A Đương gây ra.Liên quan tới vụ đánh sập thủ phủ ma túy tại Lóng Luông (Sơn La), Phó GĐ Công an tỉnh Sơn La thông tin, trong thời gian bị phong tỏa, cấm vận. Ngoài ra các đối tượng còn thu mua vũ khí, chuẩn bị xăng-gas quyết "tử thủ" với lực lượng chức năng khi bị vây bắt.Viện KSND tối cao ra cáo trạng. Ba bị can khác trong vụ án là Đỗ Văn Hồng-nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGDD Cty PVC.KBC cùng Trưởng phòng thương mại hợp đồng và Kế toán trưởng PVTex đều bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái ...”.

Sơn Ngân