Bản tin Hình sự 18H: Vì sao Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt giam?

Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết địnhđể điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Ông Vĩnh bị khởi tố với tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa.. Tuy nhiêu sau đó một người đàn ông đã đến công an huyện Tiên Lữ nhận là tài xế gây tai nạn.Muốn thỏa mãn dục vọng,. Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tạm giữ hình sự Phan Văn Ngọc (29 tuổi, tự Ngọc Sẹo, quê Nghệ An) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.. Công an quận Đống Đa đã triệu 8 bảo vệ ở bãi trông xe này lên làm việc.Khoảng 6h ngày 6/4, bảo vệ nông trường cao su thuộc xã Bàu Càn (huyện Long Thành, Đồng Nai) phát hiện ông Phạm Anh Hải (SN 1963) nằm chết dưới mái hiên nhà kho với vết thương trên đầu.Sau một thời gian quen biết qua mạng xã hội,. Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tạm giam Nguyễn Đức Thiện để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.Sau khi thuê xe ôtô từ Quảng Ninh đến địa bàn TP Lạng Sơn (hoặc ngược lại) rồi mời lái xe đi hát karaoke,. Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đang tạm giữ Trần Quang Dự (20 tuổi, quê Nghệ An) để làm rõ việc trộm đồ trong valy của khách. Đối tượng này làcủa khách.

