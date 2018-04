Bản tin Hình sự 18H: Vợ bắt trói, đâm chồng lia lịa đến chết

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (SN 1945, trú xã Thượng Lan, huyện Việt Yên) về hành vi Giết người.Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo về việc truy tìmxảy ra tại khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nạn nhân là bà Phan Thị Đ. (56 tuổi) bị đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái.Đi qua địa bàn xã Đại Đồng,. Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triệu tập một nhóm thanh niên nghi có liên quan tới vụ việc để điều tra làm rõ.Tan học về, Lê Thị H.A.. Công an Quảng Ninh đã triệu tập 1 nữ sinh lên làm việc.Thấy bạn mâu thuẫn dẫn tới xô xát,. Công an thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự Tráng để điều tra làm rõ vụ án.Bực tức vì mời rượu nam thanh niên cùng xã trong đám cưới một người bạn nhưng bị từ chối,. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Khải để điều tra về hành vi Giết người.Bất ngờ ập vào nhà ông Phạm Xuân Lý (SN 1962, tại xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân),. Tang vật thu giữ gồm 18 con gà chọi, 60 chiếc điện thoại, 19 chiếc xe máy, 4 xe ô tô cùng với số tiền hàng trăm triệu đồng.Được vợ cởi trói sau khi xảy ra mâu thuẫn,. Sau khi gây án, Thắm vứt hung khí rồi tới Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú.Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới tướng Vĩnh, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có 2 lãnh đạo Cty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).

Sơn Ngân