Bản tin Hình sự 18H: Yêu râu xanh U50 bị bé gái lừa 'tóm sống'

Bị Vàng Văn Th. (SN 1992, trú xã Bản Nhùng) kề dao vào cổ hiếp dâm trong khi chồng say rượu,. Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã khởi tố bị can đối với Ngân để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. (Xem chi tiết) Để có tiền chơi game,. Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ Khiêm để điều tra, xử lý (Xem chi tiết) Cục C45, Bộ Công an vừa bàn giao 6 bị can trong vụ đốt xe giết người xảy ra ở địa bàn tỉnh Hậu Giang cho Công an Hậu Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Theo điều tra,Cho rằng người nhà bị điều trị chậm trễ,... Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt Đỗ Xuân Doanh về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Ập vào quán karaoke Milan trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói nylon màu trắng nghi chất cấm cùng hàng chục nam nữ có biểu hiện phê ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cóDo mâu thuẫn gia đình,. Có nhiều thông tin cho rằng nghi phạm Hùng có biểu hiện "ngáo đá" nhưng Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang điều tra vụ việc nên chưa xác nhận thông tin. (Xem chi tiết) Bị Huỳnh Thấy (SN 1977, ngụ xã Nhị Hà) dùng vũ lực hiếp dâm tại khu vực cánh đồng thuộc xã Phước Hà ,. Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã tạm giữ Huỳnh Thấy để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân