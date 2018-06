Bản tin Hình sự 18H:Nam sinh 14 tuổi trúng đạn vào đầu khi tự làm súng

và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi). Hiện, Phương Nga đã làm đơn từ chối các luật sư từng bảo vệ mình ở giai đoạn trước, chỉ còn luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP HCM) bào chữa cho cô lần này.Sau khi bị một nhóm người lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người giữa phố, chị L.T.G. (SN 1990, trú phường Trường Thi) đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án và khẳng định vụ việc xảy ra do cạnh tranh làm ăn. Tuy nhiên,Uống bia với một phụ nữ mới quen trên mạng xã hội tại một quán nhậu tại phường Tân Hưng,. Toàn bộ tiền và tài sản có tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng của nạn nhân đã "không cánh mà bay".Bất ngờ kiểm tra một quán karaoke Ruby trên địa bàn phường Bích Đào, công an TP Ninh Bình phát hiện 14 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy.Đangem Thái Viết Sỹ (14 tuổi, xã Tam Dân) khiến nạn nhân tử vong sau đó vài giờ. Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc.Lừa đưa 2 du khách mới quen đi ăn khuya, Nguyễn Hoàng Minh (23 tuổi), Lê Hoàng Minh (25 tuổi) và Đoàn Văn Đức (22 tuổi) đã. Công an quận 2 (TP HCM) tạm giữ 3 đối tượng trên về hành vi Cướp tài sản.Khi người dân tập trung, diễu hành phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế tại một số khu vực trên địa bàn Đồng Nai, nhiều đối tượng đã kích động, lôi kéo, cổ vũ người dân tham gia trưng băng rôn-biểu ngữ, chặn xe tại một số tuyến đường.Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã. Trước đó Bộ Công an đã khởi tố bị can để điều tra về tội danh trên đối với Tổng Giám đốc PVTex, Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng, trưởng Phòng thương mại hợp đồng PVTex và Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ cty PVC.KBC.Nghi bị ngáo đá,. Sau gần 3 giờ với nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TT-Huế mới tiếp cận và khống chế được đối tượng để đưa về trụ sở.

Sơn Ngân