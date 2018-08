Bản tin Hình sự 18H:Tình tiết mới vụ bắt 119 kg cocain trị giá 800 tỷ

Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) vẫn bị Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi) rủ Nguyễn Trường Phi (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) dùng dao đâm chết. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn khi mời bia làm quen trong quán karaoke dù sau đó đã hòa giải nhưng. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Giết người. lấy hơn 30 triệu rồi phi tang xuống sông mà không biết còn sót hơn 100 triệu đồng, nhiều ngoại tệ, vàng... Công an quận 6 (TP HCM) tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết) Trộm két sắt của tiệm sửa xe trên đường Hồng Bàng (quận 6), Nguyễn Tiến Điền Khang và vợ Trần Thị Quỳnh Thy (cùng 26 tuổi) đem pháCông an quận 6 (TP HCM) tạm giữ 2 đối tượng trên về hành vi Trộm cắp tài sản. Quách Văn Hiền (SN 1979, trú huyện Krông Bông) đã khống chế hiếp dâm con gái 14 tuổi. Do quá hoảng loạn và sợ bị bố đánh, nạn nhân không dám phản kháng. VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Hiền về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) Lợi dụng đêm tối và thời điểm vợ đưa con trai đi TP Hồ Chí Minh để chữa bệnh,. Do quá hoảng loạn và sợ bị bố đánh, nạn nhân không dám phản kháng. VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Hiền về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trên đường đi làm từ thị trấn Long Điền (giáp địa phận huyện Đất Đỏ) về nhà ở huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), cô gái bị Vũ Thế Hậu (31 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền) dùng dao khống chế hiếp dâm rồi cướp tiền và tài sản của nạn nhân . Công an huyện Long Điền đã tạm giữ nghi phạm sau nhiều ngay truy bắt và đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

nam thanh niên 25 tuổi rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, ngực và bụng của cô gái mới quen vì khước từ tình cảm rồi cướp xe máy tháo chạy. Cơ quan chức năng cho biết, nghi can gọi điện cho cô gái xin lỗi, chỉ nơi giấu xe nhưng kiên quyết không ra đầu thú và nói rằng mình sẽ chết. (Xem chi tiết) Bắt xe từ Quảng Trị vào TP Pleiku (Gia Lai),rồi cướp xe máy tháo chạy. Cơ quan chức năng cho biết, nghi can gọi điện cho cô gái xin lỗi, chỉ nơi giấu xe nhưng kiên quyết không ra đầu thú và nói rằng mình sẽ chết.

chặn kiểm tra, thu giữ 9 bánh heroin trên ôtô của Giàng A Lành (26 tuổi) và súng đạn tại nhà riêng của đối tượng này. Lành khai mua số ma túy trên từ Sơn La để mang đi tiêu thụ tại Thái Nguyên với giá 185 triệu đồng một bánh. (Xem chi tiết) 30 cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng chức năng vừa. Lành khai mua số ma túy trên từ Sơn La để mang đi tiêu thụ tại Thái Nguyên với giá 185 triệu đồng một bánh.

Do tranh giành quyền bảo kê tụ điểm đá gà ăn tiền. Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích.Công an tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu đã. Cơ quan điều tra cũng nhận định, đường đi của lô hàng có chứa cocain được vận chuyển qua nhiều quốc gia trước khi đến Việt nam do đó việc điều tra rất phức tạp.

Sơn Ngân