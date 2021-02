Bản tin Hình sự: 2 nữ nhân viên khỏa thân kích dục cho khách trong quán massage

Quảng cáo

Kiểm tra cơ sở massage Hướng Dương ở phường Long Bình Tân và Đại Phú Gia ở phường Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) lực lượng chức năng. Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. (Công an tỉnh Đồng Nai vừavừa bị triệt phá.Trước đó, khi bị công an kiểm tra, một số đối tượng đã lái hai tàu trên chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. (Mai Minh Chung (SN 1985, Thanh Trì, TP Hà Nội)bàn giao cho Tính (SN 1982). Nếu trót lọt, Chung nhận 30 triệu đồng còn người mẹ được 80 triệu đồng. Từ tháng 11/2020 - 1/2021, Chung câu kết với Út, Loan, Sáu (người Việt Nam) đang làm công nhân tại Trung Quốc tìm được 7 người mang thai có nhu cầu bán con và đã đưa trót lọt được 1 trường hợp ra nước ngoài. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ đường dây buôn bán trẻ em này. (Nhìn thấy vợ chồng ông Hoàng Văn Luyến (53 tuổi; trú thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) đang phát cỏ, Triệu Văn. Công an xã Xuân Lạc đã vận động, thuyết phục Sỉnh ra đầu thú và giao nộp khẩu súng. (Võ Tiến Trung (SN 1963, tên gọi khác là. Mới đây Công an huyện Đắk Song đã bắt giữ được Trung khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Phước. (Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa lập biên bảnhoặc cho lợn. Hầu hết các cây thuốc phiện này đều đã cho quả. (khiến nạn nhân tử vong. Sau đó đối tượng dùng dao tự đâm vào vùng bụng để tự sát nhưng được người dân đưa đi cấp cứu. Công an huyện Kiến Xương đang điều tra, làm rõ vụ việc. (

Lộc Liên