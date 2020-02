Bản tin Hình sự: 2 tiếp viên 'mây mưa' cùng khách tại nhà hàng giá 4 triệu đồng

Bất ngờ ập vào nhà hàng thuộc phường Đa Kao,. Công an quận 1 (TP HCM) đã tạm giữ Cao Thị Loan (37 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.. Theo đó, ông Đương dù không có dấu hiệu vi phạm “vi phạm chế độ một vợ một chồng” nhưng thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở...tại chợ Hiệp Tân (Tân Phú) . Công an TP HCM đã bắt giữ bà Văn Lệ để điều tra hành vi giết người.Bức xúc vì nghĩ bà N.T.A.T. (42 tuổi, trú xã Mê Pu, huyện Đức Linh) có quan hệ bất chính với chồng mình,. Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đang điều tra vụ việc.. VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Điểu Brơi về tội Che giấu tội phạm.Biết nam thanh niên cùng xóm mâu thuẫn với cha ruột của mình,. Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ nghi phạm Sơn sau 4 tháng ra lệnh truy nã.Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Quang Bình (SN 1977) để điều tra hành vi “Giết người”.

