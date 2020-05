Bản tin Hình sự: 3 đối tượng đã 'ăn chặn cả người chết' tại Nam Định như thế nào?

Công an Nam Định vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Quang (23 tuổi), Trần Xuân Hà (47 tuổi) và Bùi Hải Quang (42 tuổi) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Công an tỉnh Quảng Nam đã. Cả 2 vị lãnh đạo trên bị cáo buộc nhận 70 triệu đồng để bỏ qua việc ngư dân tháo niêm phong máy định vị.Nảy sinh tình cảm sau khi quen nhau qua mạng,. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Quang Nghi về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Xảy ra mâu thuẫn,. Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam 11 thanh niên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.Được cho xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu từ trước đó,. Công an Q.12, TPHCM đang tiếp tục điều tra truy xét các đối tượng liên quan.Kiểm tra tiệm cầm đồ trên đường Trần Văn Giàu do Nguyễn Bá Mẽ (SN 1987, quê Bắc Ninh) làm chủ,. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 1 khẩu súng rulo, 3 áo giáp, nhiều dao, mã tấu và 1 số bịch nghi là ma túy tổng hợp.Được Nguyễn Tiến Vui (SN 2004, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) rủ đi chơi ở khu du lịch Tam Đảo và Tây Thiên qua Facebook nên. Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã chặn bắt 14 người đi trên 8 xe máy để xử lý theo pháp luật.Mâu thuẫn gia đình,. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 con của nạn nhân đều ngủ tại nhà bà nội. Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sơn Ngân