Bản tin Hình sự: 3 người trong một gia đình thương vong vì bị con rể cũ cầm dao truy sát

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Đang ở trong nhà cùng 2 con gái là Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và Bùi Thị Nhung (47 tuổi), bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, sống tại tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) bị con rể cũ tên Hải dùng dao truy sát. Hậu quả là bà Vân và chị Huỳnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch còn chị Nhung tử vong sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc truy bắt đối tượng. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc chủ quán Nhắng nướng - Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) ép thực khách là chị D.T.H phải quỳ gối xin lỗi và đập dép vào mặt. Mới đây mạng xã hội lan truyền thông tin về việc chị H viết đơn xin giảm án trước ngày xét xử. Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, nạn nhân phủ nhận thông tin trên. Trước đó, Viện KSND TP Bắc Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Thiện và Lăng Văn Vân (27 tuổi) về tội "Làm nhục người khác". (xem chi tiết)

Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, ở Long Biên, Hà Nội) quen biết anh H (SN 1987) trên bar và được người này rủ về nhà bạn hút cỏ. Sau đó anh H quấy rối tình dục Thực. Khi bị phản kháng anh H đem dao ra đe dọa, sau đó cả hai bên giằng co. Cuối cùng Thực đâm chết anh H. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt án tù chung thân về tội “Giết người” với Thực. (xem chi tiết)

Quen biết bé gái 12 tuổi (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Luân (19 tuổi, ngụ huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi dâm ô. Công an huyện Phú Quốc đã bắt tạm giam Luân về tội "dâm ô người dưới 16 tuổi". (xem chi tiết)

Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đến tiệm bán vé số tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương để đổi tờ vé số trúng một giải. Tuy nhiên, chủ tiệm nghi ngờ đó là vé số giả nên không đổi khiến 2 bên xảy ra cãi vã. Sau đó người phụ nữ gọi nhóm 5 thanh niên cầm theo hung khí đến rồi bất ngờ lao vào chém trọng thương nam chủ tiệm và nhân viên. Hiện công an TP Thuận An đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. (xem chi tiết)

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ quận Cái Răng) điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó Thảo là bị can trong vụ án lừa bán kim cương, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng nhưng được tại ngoại điều tra vì đang điều trị bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để cùng với em họ dựng chuyện bán thiết bị và khẩu trang y tế để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng. (xem chi tiết)

Quách Văn Sang cùng Lê Trung Nguyên (18 tuổi, đều ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và một nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho nữ sinh lớp 9 tại quán karaoke. Nhưng trong buổi tiệc, Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn nên Sang về nhà lấy đâm vào ngực trái của Nguyên. Hậu quả là nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau 6 giờ truy đuổi, vận động, thuyết phục, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tạm giữ được Sang để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

Lộc Liên