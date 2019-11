Bản tin Hình sự: 5 giờ giải cứu nam thanh niên cầm dao tự chặt tay mình

đến đoạn vắng trong nghĩa trang, Hoàng Duy (còn gọi là Mèo, 30 tuổi) đã siết cổ ông Nguyễn Hữu Quyền (73 tuổi) để cướp xe. Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã trích xuất camera, bắt giữ nghi phạm để xử lý. (Xem chi tiết) Thuê xe ôm chở từ đường Nguyễn Công Trứ (phường Tân Thiện, thị xã La Gi) về xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân),. Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã trích xuất camera, bắt giữ nghi phạm để xử lý.

người thân anh T.A.N (SN 1994, trú xã Mỹ Bằng) phát hiện anh này cùng con trai 4 tuổi và con gái 3 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Được biết, anh N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông từ khi vợ đi làm ăn xa. (Xem chi tiết) Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang điều tra làm rõ vụ việc 3 người tử vong trên địa bàn xã Mỹ Bằng. Trước đó,

biệt thự của một đại gia ngành thép rộng khoảng 500m2 ở số 51– 57 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) vừa bất ngờ bốc cháy. Nhiều người có mặt trong ngôi nhà nhanh chóng di chuyển ô tô ở tầng hầm ra ngoài. Cơ quan chức năng quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Căn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa thi hành kỷ luật khiến trách đối với ông Trần Văn Sách - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) do thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân. Ông Sách bị một phụ nữ ở xã Điền Hải tố cáo ngoại tình, quan hệ bất chính ngoài hôn nhân.

Sau khi sử dụng ma túy đá suốt 1 ngày trong phòng trọ,. Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) mất 5 giờ để giải cứu đối tượng để đưa đi cấp cứu.Do muốn hút thuốc,. Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang xác minh, điều tra vụ việc.Đến sân bóng đá mini ở thị trấn U Minh để giúp giải quyết mâu thuẫn, thấy cậu em 15 tuổi xảy ra xô xát với "đối thủ",. Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Huỳnh Tấn Lộc để điều tra về hành vi Giết người.

