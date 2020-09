Bản tin Hình sự: Bảo vệ trường tiểu học quay clip hiếp dâm bé 12 tuổi

Thấy bạn bị đánh và ép lên ô tô do không chịu ký tên vào giấy nợ 400 triệu đồng của nhóm người lạ mặt,. Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Bị phát hiện đang trốn trong nhà tắm để chờ thời cơ trộm cắp,. Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tạm giữ nghi phạm Sáng để điều tra, xử lý.Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú xã Hồng Thành) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".Bị yêu cầu dừng xe do vi phạm Luật Giao thông nhưng. Công an TP Yên Bái (Yên Bái) đang tạm giữ Nguyễn Bá Hiếu để điều tra, xử lý.Nghe tiếng kêu cứu, người dân bản Cắm Pỏm (xã Cắm Muộn) chạy tới nhà bà Vi Thị Cường kiểm tra,. Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ nghi can Vi Văn Cư để điều tra vụ án mạng.Liên quan tới vụ 4 thanh niên đập phá xe máy người dân trên đường Trường Chinh sau khi xảy ra va chạm với một thai phụ, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa đưa các đối tượng đến nơi xảy ra vụ việc để dựng lại hiện trường. Theo điều tra,Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, trú phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh) - nguyên là kế toán của Công ty TNHH Wonjin ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi Tham ô tài sản.. Nhiệm vụ cụ thể của ông Sơn sẽ do Chủ tịch Hội đồng hành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm phân công.

Sơn Ngân