Bản tin Hình sự: Bắt được đối tượng đâm tài xế GrabBike trọng thương ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, trong đó có nhóm cho vay lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm đến 480%/năm với thủ đoạn là nấp dưới vỏ bọc công ty kinh doanh, cho thuê xe và bán điện thoại di động. Nếu khách vay không chịu trả tiền, các đối tượng sẽ “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn vào nhà riêng của con nợ để đe dọa. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâm đã bắt Giàng Seo Diu (18 tuổi, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản và Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi Không tố giác tội phạm. Đồng thời tiếp tục truy bắt Lưu Ngọc Vỹ (17 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản. Đây là 3 đối tượng trong vụ đâm trọng thương anh Nguyễn Văn Quyết (36 tuổi, ở Yên Bái, lái xe GrabBike) vào đêm 19/7 tại đoạn đê Đuống, xã Yên Viên (Gia Lâm).

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức đón 6 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái, Quảng Ninh với giá 4.000 nhân dân tệ /1 người. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Năm 1998, cụ Đỗ Văn Hợp (Hà Nội) chia đất tại phường Nhật Tân cho con trai cả tên Tiến để làm nhà, nhưng chưa làm thủ tục chính thức thì ông Tiến qua đời năm 2005. Sau đó bà Vũ Thị Viễn (vợ ông Tiến) ra phòng công chứng làm thủ tục khai tử bố mẹ chồng để có toàn quyền sử dụng đăng ký, sang nhượng với khu đất, 10 năm sau bà này bán nhà đất cho người khác và bị vợ chồng cụ Hợp đòi lại toàn bộ nhà và đất.

TAND tỉnh Lạng Sơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 tháng tù treo đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cùng hai cán bộ vì có hành vi sai trái, làm sai lệch mục đích sử dụng trên 26.000m2 đất ở xã Hợp Thành và xã Yên Trạch của huyện này. (xem chi tiết)

Sau bữa ăn trưa, 43 công nhân tại công ty Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina (tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) có biểu hiện ngộ độc như đau đầu, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy… rồi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Chơn Thành. Cơ quan chức năng Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (xem chi tiết)

Phát hiện vợ đang ở nhà nghỉ với anh Thành (37 tuổi, quê Tiền Giang)qua định vị trên điện thoại, Bùi Thanh Phát, 47 tuổi (thị xã Bến Cát, Bình Dương) rủ bạn là Nguyễn Thanh Duy (37 tuổi) đi đánh ghen và dùng dao đâm chết tình địch rồi lấy dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại (trị giá 30 triệu đồng) của nạn nhân. TAND TP HCM tuyên phạt Phát 23 năm tù về các tội Giết người, Cướp tài sản còn Duy nhận mức án 8 năm tù.

Một nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh thuê ô tô taxi của ông Phan Văn Hảo (SN 1970, trú tại xóm Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) đi đi biển chơi và ăn uống. Sau đó nhóm này dùng dao, uy hiếp và ép ông Hảo viết giấy vay nợ 250 triệu đồng rồi cướp luôn ô tô. Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng trên về tội "Cưỡng đoạt tài sản". (xem chi tiết)

