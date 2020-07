Bản tin Hình sự: Bất ngờ số tiền ăn chặn của nhóm đối tượng 'săn' thận ở Hà Nội

Quảng cáo

Biết nhiều người có nhu cầu, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tai huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lên mạng tìm kiếm sau đó tổ chức mua bán thận thu lời hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Long (SN 1993), ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn về hành vi nổ súng vào nhà anh M.V.D ở xã Tiến Nông để đòi nợ. Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. (xem chi tiết)

Trong lúc đi vệ sinh, người dân tá hỏa phát hiện thi thể đang phân hủy mạnh trong căn nhà không có người ở thuộc địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với công an xã Long An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong toả để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Anh L.V.H. (39 tuổi, trú thôn 11, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng một số người dân vào rừng lấy mật ong nhưng khi đang leo lên cây để lấy mật, anh H. bị sẩy chân rơi xuống đất tử vong. Ngay sau sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời vào rừng hỗ trợ đưa thi thể anh H. về nhà mai táng.

Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng đối tượng giả danh cán bộ QLTT gọi điện thoại đến một số doanh nghiệp ở các thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc dọa dẫm sau đó ra điều kiện nếu chủ doanh nghiệp đưa tiền bồi dưỡng sẽ xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra. Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo các vụ việc nêu trên với Tổng cục QLTT và Công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng cướp của, hiếp dâm ni cô tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành để xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. (xem chi tiết)

Phát hiện công an kiểm tra, cả trăm đối tương trong quán Bar, karaoke Romance tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tháo chạy, nhưng đã bị bao vây bắt giữ. Tại hiên trường nhiều đối tượng đang sử dụng ma tuý và phê ma túy. Quán bar Romance được biết đến là tụ điểm ăn chơi của nhiều thanh thiếu niên. Nơi đây đã từng bị Công an huyện Trảng Bom lập biên bản xử lý vi phạm vì để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lộc Liên

Tổng hợp