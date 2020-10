Bản tin Hình sự: Bất ngờ với số tiền ‘má mì' 9X 'ăn chặn' của gái bán dâm

Quảng cáo

Nguyễn Thị Lan (SN 1998, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đang bán dâm cùng 3 cô gái khác tại khách sạn trên địa bàn thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Trước đó, Lan là người thỏa thuận giá và thu 2,5 triệu đồng/lượt/người rồi chọn các cô gái theo yêu cầu và đưa cho mỗi người 1 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Sau khi bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về hành vi ‘Môi giới mại dâm’, Lan được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ 17 tháng tuổi. (xem chi tiết)

Lấy lý do thăm mẹ nuôi ở Trung Quốc, Triệu Tiến Mạnh, (SN 2000, Bắc Kạn) đưa bạn gái quen qua mạng tên H.T.N. (SN 2001, Cao Bằng) đến khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sau khi qua biên giới chót lọt, Mạnh bán người yêu cho một người đàn ông ở Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây với giá 15 triệu đồng. Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án để điều tra Mạnh về hành vi mua bán người. (xem chi tiết)

Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000, cùng ở Văn Chấn, Yên Bái) đã bị TAND TP Hà Nội phạt tử hình về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đây là hai đối tượng sát hại Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội) khi nạn nhân chạy xem ôm Grab để kiếm thêm thu nhập. (xem chi tiết)

Bà Bùi Thị L. và người con trai tên Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, tại xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Tú đâm tử mẹ ruột rồi dùng dao bầu đâm vào bụng 2 nhát. Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang phối hợp với công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc. (xem chi tiết)

Sáng nay (7/10), người dân thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung (Thanh Hoá) bất ngờ phát hiện ông Nghiễn nằm gục tử vong trước sân, cạnh đó là thi thể người vợ, trên cơ thể có nhiều vết đâm chém, quanh nhà có nhiều vật máu loang. Hàng xóm cho hay, rạng sáng nay có nghe tiếng động lạ phát ra từ nơi ở của các nạn nhân. Công an tỉnh Thanh Hoá đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân. (xem chi tiết)

Hoàng Hồng Đăng (19 tuổi, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) xảy ra mâu thuẫn bột phát với Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi) và Đinh Tuấn Anh (25 tuổi), trú cùng ở huyện Kim Bảng. Sau đó Đăng dùng dao đâm Dũng, khiến nạn nhân bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Kim Bảng truy bắt được Đăng sau 7 giờ đối tượng này gây án. (xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ Già Bá Tồng (SN 1993), Già Bá Xử (SN 2000, cùng trú tại bản Ka Dưới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) khi hai đối tượng này đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ và thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. (xem chi tiết)

Lộc Liên