Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 10 cô gái xếp hàng bán dâm tại quán massage

Đào Quốc L. (SN 1974, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bị 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) áp sát, dùng vũ khí bắn 1 phát vào nách khiến L. bị thương nặng, tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an tỉnh Long An đang điều tra, truy tìm đối tượng gây án. (Xem chi tiết) Đanh chở bạn đến khu vực thuộc địa bàn phường Khánh Hậu (TP Tân An),. Công an tỉnh Long An đang điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Trần Trọng L. (SN 1976) - Phó trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc của một ơ quan báo chí trung ương đã đe dọa Dương Văn T. (SN 1982, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) - là cổ đông chuyển 210 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt Trần Trọng L.; tạm giữ 210 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 ĐTDĐ... và đang phối hợp điều tra mở rộng. (Xem chi tiết) Do nắm bắt được Phòng khám đa khoa Kinh Đô có lỗi sai phạm nên. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt Trần Trọng L.; tạm giữ 210 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 ĐTDĐ... và đang phối hợp điều tra mở rộng. Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền trong khu vườn vắng của người dân ở ấp Bình Thành (xã Tân Thành); tạm giữ 42 đối tượng, thu gần 1 tỷ đồng ... Các đối tượng khai nhận, số tiền mỗi lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng; mỗi ngày có hàng trăm người đến đánh bạc. (Xem chi tiết)

Sau khi bị bạn gái chia tay,. Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã truy tố Lợi về các tội "Cưỡng dâm", "Làm nhục người khác".Được cho là quen biết liên quan tới tiền bạc,. Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và bác bỏ đây là vụ án bắt cóc.Bất ngờ kiểm tra hành chinh cơ sở massage trên đường Hùng Vương (phường Cam Nghĩa) do Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1972; trú tỉnh Gia Lai) làm chủ,. Cảnh sát thu giữ 2 cuốn số ghi chép các cuộc dịch vụ massage và mại dâm tại đây.VKSND Tối cao vừa truy tố Lê Minh Thành (34 tuổi, cựu thượng úy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra,

