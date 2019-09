Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 cô gái massage kích dục với giá 2 triệu đồng

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn để. Cảnh sát nghi vấn nhóm người này đến Việt Nam và thực hiện các hành vi ủy thác đầu tư hoặc thao túng chứng khoán bị cấm ở Trung Quốc.Trên đường đi học về,. Công an TP Kon Tum đang truy tìm nhóm gây án để điều tra nguyên nhân, xử lý theo pháp luật.Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, Phúc XO) cùng 7 người khác về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".Sau nhiều năm sống cùng và có chung một con nhỏ nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống,. Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) đang điều tra làm rõ vụ án mạng.Người dân địa phương khi đi qua một ruộng lúa cạnh con suối ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) bất ngờ. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang khám nghiệm để xác minh nhân thân và nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này.Đột kích một cơ sở massage Vip thuộc khách sạn Biển Đông trên phố Đội Cấn (phường Cống Vị) do Bùi Thị Yến (SN 1994, trú huyện Chương Mỹ) làm quản lý, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt quả tang 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách. Yến thừa nhậnVừa dừng xe trước một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường 4, TP Vũng Tàu) đã thấy một số thanh niên đang ăn nhậu gần đó cầm vỏ chai bia chạy đến tấn công,. Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra, xác minh những đối tượng gây án.Do từ chối cho con tiền nên vợ chồng xảy ra cãi vã ngay trong bữa ăn,tại tổ 5 phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội). Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ nghi can Nguyễn Hải Hà để điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc.Sau khi lên facebook lừa một số gái trẻ “làm việc nhẹ, lương cao”, Sầm Thị Sen (24 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) đã "dụ dỗ" 4 cô gái (trong đó có 1 bé gái 15 tuổi 3 tháng) để bạn trai cùng 4 "chiến hữu" đều người Trung Quốclivestream lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm. Công an TP Đà Nẵng đã bắt cả 6 đối tượng để điều tra vụ án.Do con rể của bà Bùi Thị Hà (SN 1959) không chịu trả khoản vay 3,6 tỷ đồng nên. Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Xuân Hồng để điều tra hành vi Giết người.

Sơn Ngân