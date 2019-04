Bản tin Hình sự: Bắt quả tang chân dài bán dâm trong tiệm cắt tóc nam

Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên) đột nhập vào nhà giết mẹ con bà Cúc và cháu ngoại mới 8 tuổi của nạn nhân. Công an Bình Dương đang đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Chán nản do đánh bạc thua tiền nên muốn tự tử nhưng nhớ lại chuyện bị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) con gái bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) đã có lời nói, thái độ khinh thường mình nên. Công an Bình Dương đang đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

gia đình cùng cơ quan chức năng xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cùng tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể cháu bé trong vườn nhà người bác họ. Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ nghi can và đối tượng này khai nhận sát hại cháu họ do mâu thuẫn giữa 2 gia đình. (Xem chi tiết) Không thấy con trai 7 tuổi đi học về nhà,. Công an huyện Chương Mỹ đã tạm giữ nghi can và đối tượng này khai nhận sát hại cháu họ do mâu thuẫn giữa 2 gia đình.

Đỗ Văn Thống (26 tuổi) dùng cục đá đánh liên tiếp vào mắt trái của V. (15 tuổi) khiến nạn nhân phải múc bỏ mắt trái, thương tật 56%. VKSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng truy tố Thống về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) Lừa chở nữ sinh lớp 10 từ Trường PTTH Hàm Tân vào nghĩa trang định hiếp dâm nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt,. VKSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng truy tố Thống về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

My (11 tuổi) tố cáo ông lão hàng xóm 75 tuổi đưa vào nhà ở xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) khóa cửa sau đó dùng băng keo dán miệng nạn nhân để giao cấu. Người nhà bé gái đã đưa con gái đến Trung tâm Y tế huyện khám. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Đi mua bánh ở tiệm tạp hóa gần nhà,. Người nhà bé gái đã đưa con gái đến Trung tâm Y tế huyện khám. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang điều tra vụ việc.

Đào Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng) cầm dao rựa chém vợ nhiều nhát tại mâm cơm, khiến Vũ Thị Thêu (32 tuổi) chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 10 ngày trốn chạy, Tỉnh đã đến công an huyện An Dương (Hải Phòng) đầu thú. (Xem chi tiết) Uống rượu rồi vô cớ nổi cơn ghen,được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 10 ngày trốn chạy, Tỉnh đã đến công an huyện An Dương (Hải Phòng) đầu thú.

bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cắt tóc nam do Châu làm chủ với giá 500 đồng/lần và có trả cho Châu 100.000 đồng công "giới thiệu". (Xem chi tiết) VKSND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Hoàng Thị Châu (SN 1985, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) về tội “Chứa mại dâm”. Trước đó cơ quan chức năng

Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải (SN 1990, trú xã Tân Xuân)-giáo viên Trường tiểu học Tân Xuân 2 về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra,Sau khi đưa người tình mới quen vào nhà nghỉ,. Công an phường Phú Hòa TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ Châu để điều tra theo thẩm quyền.

