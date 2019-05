Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhiều cô gái thoát y massage kích dục cho khách

Sau khi thấy một phần nghi là thi thể người trong thùng chứa đầy bê tông bốc mùi hôi thối ở ấp 5 xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng),. Công an hiện phong tỏa hiện trường, xác minh danh tính và điều tra vụ án này.

Bị Trần Văn Tình (28 tuổi, quê Hà Nam) và "đàn em" chặn đường lấy xe SH "siết nợ" và dọa giết cả nhà,. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt quả tang Tình khi đối tượng đang nhận 20 triệu từ chồng bà Hằng; đồng bọn của Tình lên xe tẩu thoát.

Kiểm tra cơ sở masaage Tây Đô (ở phường 3) do Phạm Văn Hậu (SN 1993, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) làm chủ,. Được biết, các nhân viên không có hợp đồng lao động và cơ sở không đủ điều kiện về an ninh trật tự.