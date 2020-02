Bản tin Hình sự: Bắt quả tang thai phụ bán dâm trong tiệm cắt tóc nam trá hình

Quảng cáo

Mặc dù đang mang thai nhưng “tú bà” Nguyễn Thị Mỹ D (SN 1982, trú tỉnh Quảng Nam) vẫn tham gia bán dâm tại động mại dâm trá hình là tiệm cắt tóc nam tên Hồng Trâm, Anh Đào ở số 62, 64 đường Trường Sơn (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú huyện Hòa Vang) mở. 2 “tú bà” này còn tuyển thêm các cô gái 9X ở Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam về bán dâm khi khách có nhu cầu. Ngày 21/2, Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên (xem chi tiết)

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TPHCM) đang điều tra lấy lời khai nhóm đối tượng gồm Trần Văn Tùng (quê Nam Định), Trần Đức Tài và Ngô Quốc Vũ (cùng ngụ TPHCM) trong đường dây là giả giấy tờ, thẻ ngành công an. Theo đó, Tài cùng Tùng sử dụng các thiệt bị tại cửa hàng để in, scan và làm giả các loại giấy tờ, trong đó có giấy tờ ngành công an và lấy tiền công mỗi giấy tờ từ 200 đến 350 nghìn đồng. (xem chi tiết)

Do nghiện ma túy không có tiền tiêu, nên Khúc Tiến Nam (39 tuổi), Hoàng Trọng Trung (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tưởng (35 tuổi) cùng ở xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình đã lập băng đảng, thực hiện trót lọt 24 vụ trộm cắp xe máy và nhiều tài sản khác. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Hưng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản". (xem chi tiết)

Hôm nay (22/2), Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Lợi (47 tuổi)- chủ quán karaoke Dương Đông ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương để điều tra hành vi giết người. Trước đó, Lợi dùng dao truy sát khiến anh Trần (37 tuổi, trú xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương) chết do bị đâm vào đùi và làm hai người bị thương khi nhóm này này đến quán của Lợi hát và xảy ra mâu thuẫn về giá.

Chiều tối ngày 21/2, người chồng đi làm trở về nhà ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thì phát hiện vợ đã tử vong trong nhà, đồng thời có hiệu mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead còn camera bị vô hiệu hóa và xóa dữ liệu. Hiện Công an phường Võ Cường đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây sản xuất tân dược giả do Lê Văn Khôi (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) và Nguyễn Đình Lạc Thư (45 tuổi, ngụ quận 11, Phó giám đốc Công ty TNHH TNM Asia Pharmacy) cầm đầu, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ và kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các bị can về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. (xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ Lô Văn Minh (SN 1983), trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) khi đối tượng này đang tập trung giao dịch mua bán ma túy cho con nghiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu. Khi công an đã bất ngờ ập vào bắt giữ nhưng đối tượng này vội dùng dao đâm loạn xạ vào trinh sát nhằm tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. (xem chi tiết)

Chiều 21/2, phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trường An (cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù, về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp