Bản tin Hình sự: Bé 14 tuổi mang thai 6 tháng sau khi bị xâm hại

Đang ở tiệm cầm đồ tại khu phố 1 (thị xã Cai Lậy),. Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đang truy xét nhóm gây án để xử lý.

Do mâu thuẫn tình cảm,. Công an TP. Móng Cái đã tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ án mạng.

Bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke tại phường Thuận Thành, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phát hiện tại 12 phòng có nhiều khách có biểu hiện dùng ma tuý; nhiều gói màu trắng nghi ma túy, thuốc lắc được cảnh sát tìm thấy trong phòng.

Công an huyện Thanh Sơn đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My phạm tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".