Bản tin Hình sự: Bé 4 tuổi bị thương nặng sau khi bị U70 hiếp dâm

Nguyễn Quốc Hùng (SN 1968) lợi dụng lúc nạn nhân tới phòng trọ của mình tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã đòi quan hệ tình dục rồi lấy dao đâm người tình đến chết. Sau khi gây án, nghi phạm tới công an huyện Bàu Bàng đầu thú. (Xem chi tiết) Cho rằng bà Lê Thị Kim Oanh (SN 1975) lừa gạt tình cảm với mục đích “đào mỏ”,. Sau khi gây án, nghi phạm tới công an huyện Bàu Bàng đầu thú.

tự nhận quen cán bộ Cao cấp của Tổng cục An ninh- Bộ Công an, nhận “chạy” vào ngành, lừa gần chục người, "bỏ túi" hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết) Là giảng viên thỉnh giảng môn thể dục của một trường Đại học nhưng Nguyễn Hữu Thanh (37 tuổi, trú quận Bình Tân, TP. HCM). Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện hàng chục thanh niên nam, nữ có biểu hiện nghi sử dụng ma tuý. Kết quả kiểm tra nhanh xác định 22 đối tượng phản ứng dương tính với ma tuý. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào quán karaoke Royal KTV (ở khu thương mại Bích Sơn, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên),

phòng làm việc chung của kế toán, thủ quỹ thuộc khu vực tầng trệt của tòa nhà (phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum) bị kẻ gian phá cửa. Tại hiện trường chiếc két sắt trong phòng đã bị đục phá, mất cắp số tiền hơn 7,5 triệu đồng. (Xem chi tiết) Đến UBND TP.Kon Tum (Kon Tum) làm việc, một số cán bộ công chức phát hiện. Tại hiện trường chiếc két sắt trong phòng đã bị đục phá, mất cắp số tiền hơn 7,5 triệu đồng.

rủ bạn bè mang theo hung khí đến khu vực cầu ngầm hỗn chiến khiến Vi Văn Anh (SN 2003, trú huyện Lục Ngạn) trọng thương. Công an huyện Chi Lăng đã bắt 7 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn cá nhân, Đoàn Công Ngọc Trâm (SN 2001, trú huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Vi Văn Cương (SN 2001, trú huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Công an huyện Chi Lăng đã bắt 7 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

bắt được Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) phạm nhân thứ 3 trong vụ khoét tường bỏ trốn khỏi trại tạm giam vào ngày 5/12 vừa qua. Lực lượng trinh sát đã bắt Quân khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ. Được biết, y đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Kiên Giang vừavào ngày 5/12 vừa qua. Lực lượng trinh sát đã bắt Quân khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ. Được biết, y đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Do quen biết từ trước,. Nạn nhân bị tổn thương nặng vùng kín còn Huỳnh bỏ trốn đến tỉnh Long An làm thuê. Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Kim Huỳnh để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định. Ông Tài bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đén khu đất nêu trên.

Sơn Ngân