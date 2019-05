Bản tin Hình sự: Bé 9 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm khi đang đi trên đường

Đặng Thanh Sơn Em (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) dùng dao xếp đâm 20 nhát vào người Phan Thanh Thiện (18 tuổi, quê Đồng Nai) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Sơn Em ngồi tại hiện trường cho đến khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tới bắt. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn với bạn của em gái khi anh này tới nhà chơi,. Sau khi gây án, Sơn Em ngồi tại hiện trường cho đến khi Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tới bắt.

Nạn nhân chụp được dao giằng co tới khi hung khí bị cong và sau đó được hàng xóm lao vào cứu giúp. Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tạm giam Tài về tội Giết người. (Xem chi tiết) Đe dọa buộc một cô bạn ra khỏi phòng, Phạm Phú Tài (23 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) dùng dao đâm bạn gái 19 tuổi (ngụ quận Hải Châu) vì từ chối nối lại tình cảm.và sau đó được hàng xóm lao vào cứu giúp. Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tạm giam Tài về tội Giết người.

Vũ Hoàng Hợp (SN 1983, trú đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ) đã dùng tuốc nơ vít, dao, búa đâm, chém và đánh liên tiếp khiến bố là Vũ Hoàng Ân (SN 1954) tử vong. Công an TP Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm hơn 2 giờ sau đó tại khu vực chợ Điện Biên. (Xem chi tiết) Cho rằng bố không thương yêu mình do nhiều lần xin tiền mua ô tô bất thành,. Công an TP Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm hơn 2 giờ sau đó tại khu vực chợ Điện Biên.

xảy ra cãi vã đánh nhau và bị em trai dìm xuống nước tới tử vong. Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Tùng để điều tra về hành vi "Giết người". (Xem chi tiết) Mệt sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Võ Thanh Sơn (43 tuổi, cùng ngụ địa phương) từ chối uống tiếp với Võ Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nên. Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Tùng để điều tra về hành vi "Giết người".

anh N.Đ.T. (SN 1982) tự rạch bụng mình để tự sát tại nhà riêng ở nhà số 8, ngõ 230 phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Vụ việc khiến anh này tử vong còn vợ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi được cho dùng dao đâm vào ngực và cứa cổ chị N.T.M (SN 1993),. Vụ việc khiến anh này tử vong còn vợ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quang bị Hoa dùng ảnh nhảy cảm của 2 người trước đó đe dọa, yêu cầu mua ôtô và nhà tại Đà Nẵng cho mình hoặc đưa 2 tỷ đồng nếu không sẽ tiết lộ vụ việc với vợ của người tình. VKSND tỉnh Quảng Nam vừa ra cáo trạng truy tố Hoa về tội Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Muốn kết thúc quan hệ bất chính với cô bạn nối khố,nếu không sẽ tiết lộ vụ việc với vợ của người tình. VKSND tỉnh Quảng Nam vừa ra cáo trạng truy tố Hoa về tội Cưỡng đoạt tài sản.

2 thi thể trong thùng nhựa tại căn nhà ở ấp 5 xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 2 người phụ nữ từng thuê căn nhà này vào khoảng 7 tháng trước. Được biết, 1 người đàn ông có thể bị giết bằng cách siết cổ, ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út, dài gần một mét trong thùng bê tông; thi thể nạn nhân thứ 2 bị ướp với rất nhiều xác trà. (Xem chi tiết) Liên quan tới vụ phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 2 người phụ nữ từng thuê căn nhà này vào khoảng 7 tháng trước. Được biết, 1 người đàn ông có thể bị giết bằng cách siết cổ, ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út, dài gần một mét trong thùng bê tông; thi thể nạn nhân thứ 2 bị ướp với rất nhiều xác trà.

Đang đi xe đạp trên đường thôn An Bình,Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vĩnh về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sơn Ngân