Bản tin Hình sự: Bé gái 13 tuổi bị người tình 8X dụ đi nhà nghỉ mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Quảng cáo

Dương Văn Luật (SN 1987, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) quen biết cháu U. (SN 2007) qua Facebook, đến ngày 8/3, Luật rủ bé vào một nhà nghỉ ở thị trấn Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang) rồi thực hiện hành vi giao cấu. Công an huyện Yên Thế đang tạm giữ Luật để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. (xem chi tiết)

Khi chuẩn bị xuống xe ô tô, Nguyễn Chí Dương (SN 1991, ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương) bị Nguyễn Minh Quân (35 tuổi, trú phường Ngọc Châu) cầm dao lao tới định chém, bất ngờ Dương rút súng bắn trả vào trúng vào mạng sườn bên phải của Quân gây thủng gan phải và tử vong sau đó. Công an Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Phát hiện chồng là Hoàng Bá V qua lại và có 2 con riêng với người phụ nữ khác, Bùi Thị Vân (SN 1959) thuê Nguyễn Cảnh Trinh (SN 1982, cùng trú thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đánh gãy tay chồng tại nhà “người tình”. Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ Vân và Trinh về hành vi Cố ý gây thương tích. (xem chi tiết)

Chị Trương Thị Lan Xuân (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) là tài xế xe ôm công nghệ bị tên cướp giả dạng khách đi xe ôm chích roi điện vào người và cướp xe cùng điện thoại iPhone 7 Plus và gần 500 ngàn đồng tiền mặt tại khu biệt thự P.Thạnh Xuân, Quận 12. TP.HCM. Công an Q.12 đang trích xuất camera an ninh ở khu vực xung quanh để nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án. (xem chi tiết)

Không thấy ông N.T (51 tuổi, công nhân) đến công ty làm việc, đồng nghiệp tìm đến phòng trọ thì phát hiện người này chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ ở đường 22/12, khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương). Công an TP Thuận An đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (xem chi tiết)

Khám nghiệm hiện trường vụ hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi xảy ra tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam, công an thu giữ 5 bao cao su đã qua sử dụng. Tại CQĐT, Phạm Phú Quốc (SN 2005), Trần Hoàng Nhân (SN 2005), Phan Quốc Toàn (SN 2006) thừa nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Lương Kỳ Dương (SN 2006) không thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng có liên quan đến vụ việc nên cũng bị tạm giữ để điều tra. (xem chi tiết)

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Công an đã chấp thuận thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa - cán bộ công tác tại Đội cảnh sát Điều tra TP về hình sự - kinh tế - ma túy từ năm 2015, đã có vợ và con nhỏ gần 3 tuổi. Đây là cán bộ hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp