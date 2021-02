Bản tin Hình sự: Bị bạn thân chém gần lìa tay vì khoản nợ 900.000 đồng

Công an huyện Đạ Huoai đã. Cảnh sát cũng mời 5 tài xế khác liên quan đến vụ tai nạn; đồng thời khám nghiệm 6 chiếc ô tô để phục vụ công tác điều tra.Va chạm giao thông trên đường lộ lúc nửa đêm. Sau 22 ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Trần Quốc Dũng khi nghi can này lẩn trốn tại nhà người thân ở làng chài ven biển Đầm Môn Hạ, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.Sau khi trộm chiếc ô tô gửi ở gần sân bóng tổ 3, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội),. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.Do mâu thuẫn vì 900.000 đồng tiền nợ,. Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang truy xét đối tượng Bùi Hữu Tài để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Cơ quan CSĐT Bộ Công anthực hiệngồm một nguyên Phó Cục trưởng và Phó trưởng phòng. Cả 3 bị can đều bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do liên quan đến thượng vụ chuyển nhượng đất công.Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài,. Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 đối tượng trên ra đầu thú.Sau vài giờ đậu ô tô trước cửa nhà ông Bùi Anh Khoa (Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đăk Đoa, Gia Lai), xe của ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1964) bị nam gia chủ trên dùng đã đập vỡ kính nhiều chỗ; thiệt hại khoảng 20 triệu đồng/5 vị trí. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Khoa đã xin lỗi ông Thanh. Công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, Gia Lai) đang điều tra, xử lý vụ việc.

Sơn Ngân