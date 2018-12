Bản tin Hình sự: Bị giết vì từ chối quan hệ tình dục cùng 'trai lạ'?

Lái ô tô về nhà ông Trần Xuân Hòa (46 tuổi) để thăm con chung, chị Võ Thị Thiện (26 tuổi, quê Nghệ An) bị người nhà của ông này là Phạm Ngọc Hải (31 tuổi), Phạm Văn Cường (24 tuổi) và Mai Xuân Nam (21 tuổi, cùng trú TP Thái Bình) truy sát vào tận trụ sở công an tỉnh Thái Bình đánh đập, cắt tóc và đập phá xe của chị Thiện. Công an TP. Thái Bình đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Lang Văn Mun (SN 1984, ở xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) đã nhiều lần hiếp dâm con riêng 12 tuổi của vợ đang sống chung cùng gia đình. Vụ việc bị bà ngoại nạn nhân phát hiện, tố cáo. Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Mun về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết) lợi dụng những lúc vợ đi vắng, tháng 6/2017 đến 11/2018,. Vụ việc bị bà ngoại nạn nhân phát hiện, tố cáo. Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Mun về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bùi Văn Hiếu (SN 1986)-phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết nổ nhiều phát súng tại trụ sở phường, khống chế chị Kpă H’Ven (SN 1987) - phó chủ tịch HĐND phường làm con tin, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã huy động khoảng 40 cán bộ tới hiện trường tìm phương án giải cứu con tin. Tuy nhiên khi tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin và tự sát. (Xem chi tiết) Nhận được tin, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã huy động khoảng 40 cán bộ tới hiện trường tìm phương án giải cứu con tin. Tuy nhiên khi tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin và tự sát.

Công an TP Vinh thu giữ 2 bánh heroin; 8.000 viên ma túy tổng hợp; 1,3 kg ma túy dạng đá, 1 khẩu súng côn, 69 triệu đồng, 1 xe ô tô và 3 điện thoại di động. (Xem chi tiết) Vừa ra tù, Trần Lệ Mỹ (SN 1976, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) liên hệ với "mối" mới và cùng 2 "chiến hữu" mua ma túy về Nghệ An tiêu thụ. Khám xét nơi ở của đối tượng,

phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa rõ danh tính) nằm trên con đường cụt trên mặt có nhiều vết thương sâu nghi bị sát hại. Công an TX. Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên hân vụ việc. (Xem chi tiết) Người dân trong khu vực khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vừa. Công an TX. Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên hân vụ việc.

Nguyễn Cường Quốc (SN 1986, trú phường Tân Lợi) dùng dao đâm vào bụng khiến anh Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, trú thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) tử vong. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn và sau đó tới Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đầu thú. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong bữa tiệc chia tay trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Buôn Ma Thuột),. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn và sau đó tới Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đầu thú.

Nhóm cướp đeo khẩu trang, cầm súng và mã tấu ập vào khách sạn Hoàng Thư (phường 14, Gò Vấp), khống chế hai vợ chồng cùng con nhỏ lấy tiền, vàng, USD với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Công an TP HCM phối hợp đồng nghiệp quận Gò Vấp trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh khách sạn để truy tìm dấu vết băng cướp. (Xem chi tiết) . Công an TP HCM phối hợp đồng nghiệp quận Gò Vấp trích xuất camera trên các tuyến đường xung quanh khách sạn để truy tìm dấu vết băng cướp.

Từ chối quan hệ tình dục với thanh niên mới quen,. Gia đình chị T tìm thấy thi thể con em mình sau 4 ngày và 2 ngày sau Thanh tới Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Sơn Ngân