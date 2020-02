Bản tin Hình sự: Bí mật động trời trong 16 hộp đồ chơi xếp hình

Quảng cáo

Kiểm tra 16 hộp đồ chơi xếp hình trên xe buýt từ Campuchia về Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng chức năng phát hiện gần 8kg ma túy do Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) kí gửi. Tại cơ quan điều tra, Hằng Ni khai nhận được người đàn ông châu Phi (không rõ lai lịch), thuê vận chuyển số hàng trên từ Camphuchia quá cảnh Việt Nam, rồi chuyển sang Trung Quốc. TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hằng Ni tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. (xem chi tiết)

Bất lực trong việc thuyết phục vợ là Triệu Thị X. (SN 1987) quay lại với mình, Lộc Văn Đội (SN 1985), trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình đã lấy dao nhọn chém liên tiếp vào người chị X rồi uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự tử nhưng được người dân can ngăn, cứu sống. Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Lộc Văn Đội về hành vi “giết người”. (xem chi tiết)

Chiều 26/2, lãnh đạo Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã bắt giữ đối tượng Hờ A Lâu (trú bản Huẩy Khốc, xã Nậm Kề, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển 2.512 viên nén ma tuý tổng hợp đưa vào địa bàn tiêu thụ. (xem chi tiết)

Đột kích ngôi nhà không số, thuộc tổ 75, KP. Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An (Bình Dương) của ông Lê Danh Hiếu (24 tuổi, quê Thanh Hóa), công an phát hiện 40.000 bao bì được in nhãn hiệu Gel rửa tay diệt khuẩn và mỹ phẩm Hand Saniti Gel và nhiều hóa chất, bột có tinh thể được thử nghiệm để làm kem dưỡng da chưa pha chế thành phẩm. (xem chi tiết)

Mâu thuẫn gia đình vì tiền bạc, Trịnh Thị Vẽ (SN 1967, tại Thừa Thiên Huế) dùng chày đánh liên tục vào người của chồng là ông N.V.B rồi dùng dao chém ông B. tử vong. Sau đó Vẽ điện thoại cho con gái về việc có người lạ đột nhập vào nhà và sát hại ông B. TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Vẽ tù chung thân về tội “Giết người”. (xem chi tiết)

Nhận thấy việc ông Trương Văn M. (SN 1967; trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) tử vong bất thường, nên công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh và tình nghi Trương Tấn Th. (SN 1994, con ông M.) đã đánh chết cha mình. Qua đấu tranh, Th. khai nhận sau khi đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với ông M. nên đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào nạn nhân. (xem chi tiết)

Trong lúc cãi vã, Cao Duy Huệ (25 tuổi, ngụ khu phố Chi Lăng, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng) đã rút dao đâm nhiều nhát vào người chị Trịnh Thị Hồng (Huệ là lái xe thuê cho chồng chị Hồng), khiến nạn nhân ngã gục ngay trước hiên nhà tại thôn Thực Nghiệm (xã Mê Linh, Lâm Hà) và tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp nghi phạm Cao Duy Huệ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. (xem chi tiết)

Ông Hồ Thành H. (SN 1976) là lãnh đạo một cơ quan cấp phòng của huyện Quảng Điền, TT-Huế được phát hiện tử vong ít giờ đồng hồ sau khi vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ T.T (huyện Phong Điền). Lực lượng chức năng đã thu giữ các vật dụng cá nhân của ông H. để lại trong phòng, nhằm phục vụ công tác điều tra. (xem chi tiết)

