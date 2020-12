Bản tin Hình sự: Bị thách thức, chồng cầm dao phay chém chết vợ con rồi định tự tử

Quảng cáo

Thường xuyên xảy ra cãi vã do điều kiện kinh tế không ổn định cộng với việc nghi ngờ con trai 2 tuổi không phải con ruột của mình nên khi nghe vợ thách thức, Quách Văn Nam (SN 1989, ở Tây Hồ, Hà Nội) lấy dao phay chém vợ và con rồi mua thuốc diệt chuột định tự tử. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nam án tử hình về tội “Giết người”. (xem chi tiết)

Tại phiên phúc thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam hôm nay (14/12), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) được giữ nguyên bản án sơ thẩm là 3 năm tù; đồng thời ông này cũng không phải bồi thường thiệt hại cho ngân hàng như đề nghị của VKS trước đó. (xem chi tiết)

Trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại Km 28+90, Quốc lộ 51, thuộc xã An Phước, huyện Long Thành thiếu tá Đoàn Văn Kiên, cán bộ Trạm 51 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, bị xe mô tô đi sai làn đường tông gãy tay phải và chân trái. Công an huyện Long Thành đang điều tra, làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ bắt giữ Lê Thái Thiện (55 tuổi) – chủ biệt thự dát vàng ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ) và con trai y là Lê Thái Phong (20 tuổi) về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền, đại tá Trần Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết vụ án đang được thụ lý điều tra. Trước đây, lực lượng chức năng đã đưa cha con Thiện "Soi" vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an. (xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong tiệc nhậu tại nhà, Nguyễn Phi Long (27 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm tử vong anh rể là Nguyễn Minh Hiệp (38 tuổi). Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Long để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

Bị khởi tố về tội “Giết người” trong vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” trước Quảng trường Trung tâm hành chính TX Phước Long nhưng Nguyễn Quang Trung (24 tuổi) bỏ trốn. Khi công an ập vào nhà bắt giữ, Trung dùng mã tấu chém chống trả nhưng bị khống chế. (xem chi tiết)

Trong quá trình sinh sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Phạm Chí Cường (SN 1999, quê Đồng Tháp) - bệnh nhân 15 tuổi bị bỏ rơi, vào bệnh viện dưới tên Wang Yuan (người Đài Loan – Trung Quốc) bị một cán bộ tố cáo nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 3 bé gái ở nhà tắm và phòng ở nam của trung tâm. Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ tố cáo. (xem chi tiết)

Lộc Liên