Bản tin Hình sự: Bí thư xã giết 'người thế thân' xem đám tang của mình qua camera

Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã có quyết định. Sang bị cáo buộc thành lập công ty rồi tự tạo các hợp đồng hợp tác kinh tế, mời gọi góp vốn để chiếm đoạt tiền góp vốn rồi bỏ trốn.Sau khi giết cháu vợ, để thi thể lên ô tô của mình rồi đốt nhằm trục lời 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm,. Điều kỳ lạ là khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Minh sau 4 ngày gia đình tổ chức tang lễ thì phát hiện thùng tiền phúng điếu vẫn còn nguyên, chưa được “khui” ra...Phát hiện, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã phá cửa giải cứu thành công 2 nạn nhân nhỏ tuổi. Trước đó cơ quan chức năng đã từng giải cứu 2 cháu bé và đưa phụ huynh của các em vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị.Sau khi phán chị Lê (trú tại Hà Nội) bị "vong" theo,. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Quân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Xảy ra mâu thuẫn tình cảm,với diện tích khoảng 20% độ II AB ở phần mặt, cổ, thân và 2 tay. Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm Lê Minh Hoàng để điều tra, xử lý vụ án.Nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng,. Công an Đà Nẵng đang tạm giữ để điều tra, xử lý.

Sơn Ngân