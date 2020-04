Bản tin Hình sự: Bố mẹ khai gì về việc bỏ đói, đánh dã man khiến con gái 3 tuổi tử vong?

Bị cáo buộc đánh chết con 3 tuổi,. Qua kiểm tra, công an TP Hà Nội phát hiện hai đối tượng này đều dương tính với ma túy.Bất ngờ đột kích vào quán karaoke Big Big World, (thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn) làm chủ,. Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính chất ma túy.Bị nhóm bạn của người yêu cũ đuổi đánh phải bỏ lại xe máy khi tới điểm hẹn, Trần Văn Hiền (17 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang) sau đó tiếp tục quay lại nói chuyện thì. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã giải cứu nạn nhân và tạm giữ Hiếu để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".Bênh con gái 11 tuổi bị nhóm thanh niên chửi mắng và định hành hung vô cớ,. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn về tội Giết người.Bỏ. Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Bốn để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.Công an huyện Việt Yên vừa tạm giữ hình sự Thân Văn Thế (SN 1988, trú thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang) và đồng bọn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản....Bị cáo buộc "Cung cấp thông tin sai sự thật", "Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước...", Nguyễn Thanh H. (SN 1991) bị phạt 18 triệu đồng; V.N.H.U. (SN 1994) bị phạt 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật trên MXH. Cũngra bên ngoài, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế TP Huế phải chịu kiểm điểm trách nhiệm...

