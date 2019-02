Bản tin Hình sự: Can thiệp vợ chồng hờ cãi vã, 4 người thương vong

tiếp tục giật 240 triệu đồng cùng số trang sức vàng trị giá khoảng 2 cây vàng của một đôi vợ chồng tại địa bàn phường Phú Hiệp. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trên về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết) Sau khi gây án trên địa bàn phường Trường An, Võ Quốc Huy (SN 1996) và Nguyễn Minh Nhật (SN 2001, cùng trú phường Kim Long). Công an TP Huế đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trên về hành vi Cướp giật tài sản.

Vận chuyển thuê một bánh heroin để lấy tiền công 10 triệu đồng, Nguyễn Trung Hoàng (SN 1991) và vợ là Lành Thị Thương (SN 1994, cùng trú khu 3, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) đã chở theo một cháu bé hòng che mắt lực lượng chức năng. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết) , Nguyễn Trung Hoàng (SN 1991) và vợ là Lành Thị Thương (SN 1994, cùng trú khu 3, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) đã chở theo một cháu bé hòng che mắt lực lượng chức năng. Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 người là cán bộ đã nghỉ hưu và hai cán bộ đương nhiệm của xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ) để điều tra tội Lạm quyền trong thi hành công vụ. Các bị can đều bị cáo buộc liên quan tới việc bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước về kinh tế rất lớn. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã. Các bị can đều bị cáo buộc liên quan tới việc bán đất trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước về kinh tế rất lớn.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt quả tang 10 đối tượng tham gia đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa còn 2 đối tượng trông coi, bảo vệ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 92,6 triệu đồng và 10 máy điện thoại di động cùng các dụng cụ phục vụ đánh bạc. (Xem chi tiết) Bất ngờ ập vào kiểm tra nhà của Hồ Hữu Hạnh (SN 1982, trú xóm 4, xã Quỳnh Nghĩa),. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 92,6 triệu đồng và 10 máy điện thoại di động cùng các dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Nguyễn Văn Sang (25 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) đã đột nhập vào, trộm nhiều vàng và tài sản. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sang để điều tra cáo buộc Trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết) Biết mã mở cửa từ để vào nhà một gia đình ở chung cư cao cấp nơi mẹ mình đang làm lau dọn bằng cách xem trộm tin nhắn trong điện thoại của mẹ,. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Sang để điều tra cáo buộc Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Hữu Quân tức giận rủ thêm Võ Minh Hiếu và Trần Đình Hiệp (cùng ngụ huyện Tuy Đức) quay lại nổ súng, dùng đá và gậy tấn công anh Dương và đập phá xe. Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Góp ý chủ chiếc xe tải đậu bên đường bật đèn sáng làm lóa mắt bất thành còn bị Đinh Văn Dương (ngụ Tuy Đức) lái ô tô theo đòi đánh,. Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra vụ việc.

bị bạn của anh Phương đấm vào mặt vì nợ 100.000 đồng, Thái và Nhất đi tìm anh Phương rồi cầm súng chĩa về phía đối phương, bắn hai phát khiên nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Tôn Thất Thái và Lê Duy Nhất (cùng 25 tuổi) để điều tra vụ nổ súng bắn chết anh Ngô Anh Phương (34 tuổi). Theo đó, do

Xảy ra mâu thuẫn cãi vã trong lúc can ngăn cặp vợ chồng "hờ" cãi vã,. Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Phát để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sơn Ngân