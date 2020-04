Bản tin Hình sự: Chi cục trưởng thi hành án chết do uống rượu có cyanua?

Liên quan đến vụ ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hoá tử vong, bước đầu,. Theo nhận định thì nguyên nhân vụ việc do vướng mắc, mâu thuẫn trong gia đình nữ giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu - nơi ông Viên cùng đồng nghiệp ở lại ăn trưa.Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra. Vụ án có 2 bị can gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, cùng ở TP Thái Bình). Cả 2 người cùng bị bắt tạm giam, các quyết định đều được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.Được bạn rủ đi giải quyết mâu thuẫn,. Công an TT-Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Đức Sang để điều tra về hành vi “Giết người”.Sau khi bị 7 thanh niên chặn đường chọc ghẹo,. Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ 3 đối tượng trên để điều tra hành vi "Hiếp dâm", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ. Bước đầu, lực lượng công an nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị thắt cổ (bằng dây thừng) dẫn đến tử vong.Bộ Công an đã. Thượng tá Trung được xác định vi phạm rất nghiêm trọng, liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người. Ngoài ra, còn vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm...Sau khi lừa đưa "bạn game" tới một nhà nghỉ tại thị trấn Núi Đối (Kiến Thụy ),. Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".Kiểm tra xe ô tô do Lê Ngọc Chiến (SN 1984, trú thôn Hoằng Lộc, Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) điều khiển,. Tại thời điểm kiểm tra, anh Chiến cùng bạn mình không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc của các vũ khí trên.

Sơn Ngân