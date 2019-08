Bản tin Hình sự: Cho nạn nhân xem phim đồi trụy rồi xâm hại tình dục 2 bé gái

Do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên. Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố Tùng về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, ông Bùi Văn Đằng (SN 1976, trú tại khu 6, thị trấn Bình Gia) - cán bộ công tác ở Hạt kiểm lâm huyện Bình Gia. Công an huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đã tạm giữ ông Đằng để điều tra vụ án mạng.Mặc dù không được Bộ GĐ&ĐT cho phép đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh, song. Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”.Người dân tại một con hẻm thuộc phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) vừa. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) nghi ngờ nạn nhân tử vong do sốc thuốc. Bình Dương)Công an TP HCM vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý quy mô lớn,Tổng cộng cảnh sát đã thu giữ hơn 530 gram ma tuý, 7 cây kiếm bằng kim loại, 1 khẩu súng Rulo và 6 viên đạn.