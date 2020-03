Bản tin Hình sự: Chồng cứa cổ giết vợ rồi đứng xem công an khám nghiệm

Quảng cáo

ông L.V.H (SN 1969, trú xã Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang) được cho đã dùng dao chém vợ là bà T. (SN 1986) trọng thương. Gây án xong, ông H. tự tử bằng cách cắt cổ tay và tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Công an huyện Sơn Dương điều tra, làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)

Do mâu thuẫn tình cảm, Đường Thanh Tòng (45 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và vợ ra khu vực cầu Đôi (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) nói chuyện rồi dẫn đến cự cãi. Sau đó, Tòng rút dao cắt cổ vợ khiến vợ gục tại chỗ và tử vong sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án. (xem chi tiết)

Người dân phát hiện một nam giới tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân trên đường ngõ thuộc đường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) vào sáng 5/3. Lãnh đạo công an quận Hoàng Mai cho biết, bước đầu xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân nghi vấn trước đó bị "ngáo đá". Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)

Khi con gái riêng (SN 2004) của vợ là chị N.T.H (SN 1983) đang ngủ trong phòng thì bị Lữ Văn Hùng (SN 1977, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk) thực hiện hành vi đồi bại. Bị cháu chống cự, đập 1 cái trúng vào mắt phải, Hùng tức giận ra sân gây thương tích cho vợ. Viện KSND huyện Krông Pắk đã ban hành cáo trạng truy Hùng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm Phan Kế Toại (58 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Phó trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Trường hợp vừa bị bắt nay liên quan đến đường dây “chạy” chế độ đã được phát giác từ cuối năm 2019. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam, khởi tố Hoàng Thị Hải Yến (SN 1982), trú tại đường Lê Hồng Phong, (Tam Thanh, Lạng Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ năm 2019 Yến giả danh doanh nhân chuyên “đánh hàng” nông sản sang Trung Quốc nên cần vay tiền làm ăn để lừa trên 21 tỷ đồng của nhiều người. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đồng tính bị nhóm thanh niên “nhí” (SN từ 2000 -2005) “kích dục” rồi cướp tài sản là chiếc xe máy khi đang “vui vẻ” tại khu vực Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. (xem chi tiết)

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát hình sự , Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qui mô lớn do Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh Sprots), SN 1990, ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống cầm đầu. Theo đó, Thanh cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hoá để đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo với lượng tiền từ 70 -100 triệu đồng/lần. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp