Bản tin Hình sự: Chủ nhà nghỉ bị khách bắn chết sau cuộc đấu súng

Sang nhà con trai vào lúc rạng sáng,. Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra nguyên nhân nghi án giết người này.VKSND huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang xem xét hồ sơ, lời khai, chứng cứ để xác định làm cơ sở. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng: gãy xương khớp háng, gãy xương hàm, xuất huyết não.Sau gần 20 ngày điều trị, bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi) - nạn nhân vụ cướp thảm sát khiến 2 người chết tại đã chủa Quảng Ân (xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) xuất viện sau khi được giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể hơn 50%.Xảy ra mâu thuẫn khi khách tới thuê phòng muốn tìm gái mại dâm để "vui vẻ",. Sau gần 1 ngày gây án, Quân cùng 4 đối tượng đã đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đầu thú.Sau khi sử dụng ma túy,. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, xử lý.Mạng xã hội đang "nóng" khi xuất hiện một. Vụ việc khiến 2 người bị thương. Công an quận 12 (TP HCM) đang điều tra vụ án.Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định. Trước đó, Tô Điền Quốc Hưng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố về tội “Trốn thuế”.Bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu và dao tự chế điều khiển xe máy đuổi chém trên đường xuống bến phà Xuân Đông (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo),. Công an tỉnh Tiền Giang đang truy xuất hình ảnh camera truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Sơn Ngân