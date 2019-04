Bản tin Hình sự: Cô gái 19 tuổi bị bạn mới quen khống chế, hiếp dâm giữa đường

Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, ở Ba Đình, Hà Nội) lái ô tô va chạm với 1 ô tô, 7 xe máy, 1 xe đạp điện và tông vào chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977) đang đẩy xe rác khiến nạn nhân tử vong. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Tuyên về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết) Uống rượu bia và không chú ý quan sát,. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Tuyên về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Mạc (SN 1968) dùng dao đâm chém em của vợ cũ là Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) và Đặng Thị Nhung (SN 1980) tại thôn Trung Tâm (xã An Bình) khiến cả 2 tử vong. Công an xã An Bình (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đang triển khai các biện pháp điều tra và truy bắt hung thủ thì nghi phạm đã treo cổ tự vẫn. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai,. Công an xã An Bình (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) khi đang triển khai các biện pháp điều tra và truy bắt hung thủ thì nghi phạm đã treo cổ tự vẫn.

Cao Anh Tú (31 tuổi, ngụ phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) xảy ra cãi vã rồi rút dao đâm đồng nghiệp tử vong. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Cao Anh Tú để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Nghi ngờ nam công nhân Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) bỏ thuốc độc vào chai nước khiến mình đau bụng,. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Cao Anh Tú để điều tra về hành vi Giết người.

Bà Dung khởi kiện yêu cầu Công an TP HCM hoàn trả 2,5 tỉ đồng cùng lãi suất phát sinh trong thời gian công an tạm giữ số tiền này. (Xem chi tiết) TAND TP HCM vừa có thông báo trả lại đơn khởi kiện "Tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại" của Nguyễn Đức Thùy Dung (liên quan vụ HH Phương Nga bị tố ‘lừa đảo’ 16,5 tỉ của Cao Toàn Mỹ) do số tiền là vật chứng sẽ được giải quyết theo Luật Tố tụng Hình sự.

dù bị lực lượng chức năng ngăn chặn vẫn không chấp hành mà tiếp tục đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. (Xem chi tiết) Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép 5 tháng với tài xế ôtô 34 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội. Trước đó nam tài xế lái ôtô Ford biển Hà Nội

Đối tượng này thừa nhận ném ma túy vào ô tô nhằm vu không người tình do thường xuyên bị đánh đập. (Xem chi tiết) Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra năm 2016 từ Công an quận Nam Từ Liêm để thụ lý và điều tra bổ sung; đồng thời ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở Tây Hồ, Hà Nội).

Được bạn trai mới quen đưa từ đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Vinh) về phòng trọ,. Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự Đặng Như Hoàng để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Cho rằng anh Lê Văn Thống (33 tuổi) "phá giá" để giành địa bàn làm ăn với mình,. Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

