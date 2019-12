Bản tin Hình sự: Cô gái bại liệt bị cán bộ trường hiếp dâm, chụp ảnh 'nóng'

Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giả do Lê Thị Huyền (SN 1991) điều hành, tạm giữ Huyền và 2 kế toán; thu giữ 104 triệu đồng, 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn...Nhận được tin báo về việc, công an quận Long Biên (Hà Nội) đã triển khai lực lượng vây bắt, khống chế 5 đối tượng để mở rộng điều tra. Nhóm thanh niên thừa nhận đang trên đường đi giải quyết mâu thuẫn trên facebook.Vừa rời bệnh viện tâm thần 2 ngày,. Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bắt giữ nghi phạm Thành để điều tra vụ án.Liên quan tới vụ nghi đốt xương người tại nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) xác địnhTheo đó, những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nilong và đốt bằng củi đã được chuẩn bị sẵn.Liên quan tới vụ 2 học sinh lớp 4 trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn) bị rơi khỏi ô tô đưa đón,. Theo cơ quan chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai), phương tiện vi phạm đã hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu kinh doanh, xe thay đổi đặc trưng kỹ thuật...Từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng sau khi trở về quê nhà,. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Mua bán người.Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc) - cán bộ thư viện Trường Tiểu học xã Diễn Tân vì hành vi Hiếp dâm.

