Bản tin Hình sự: Cô gái bị trộm sát hại, phi tang thi thể trong nhà vệ sinh

Trong thời gian dài ở cùng mẹ đẻ,. Quá kinh hoàng và hoảng loạn, H.H.B. đã tố cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Sáng - nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". TrongDo nợ nần,. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam Phạm Quang Mậu về tội Giết người.Cho rằng người thuê trọ đã mách khiến mình bị gọi về khi đang đi chơi cùng bạn,. Công an Q. Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đ.T.Th. để xử lý.Bỏ về trược khi đang nhậu và hát tại quán karaoke nhưng sau đó bị nhóm bạn tìm tới tận nhà đòi chia tiền,. Sau vài tháng bị truy nã, Tới đã bị Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang bắt giữ về tội “Cố ý gây thương tích” khi y đang ghé nhà người thân ăn Tết.Phát hiện người hàng xóm gửi chìa khoá tại nhà chị gái gần đấy trong thời gian đi vắng,. Công an huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tạm giữ nghi phạm Phan Thanh hải để điều tra, xử lý.Nghe tiếng động lớn phía dưới tòa chung cư Golden Place (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội),. Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang điều tra vụ việc.Không đội mũ bảo hiểm,. Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã khởi tố Vũ Văn Tập về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sơn Ngân