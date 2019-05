Bản tin Hình sự: Cô gái tử vong sau khi vào khách sạn với bạn trai

Nghe tiếng la hét tròng phòng, nhân viên khách sạn trên đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B) báo cảnh sát đến phá cửa phòng vào thì. Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Chu Văn Ninh (SN 1985), Vi Vằn Khà (SN 1990), Vương Văn Bạo (SN 1979, đều trú tại Đắk Mil, Đắk Nông), Vương Văn Trưởng (SN 1974), Hứa Viết Chấn (SN 1972, đều trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Uống rượu xong, Đinh Văn Đệ (58 tuổi, trú xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) nhớ lại việc thường bị bà Đinh Thị Dung chửi bới nên. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt Đệ để đều tra làm rõ.

Gặp khách vẫy xe dọc đường và bị điều từ đường Bờ Bao Tân Thắng đến công viên Lê Thị Riêng rồi vòng qua quận 4 vòng lên quận 7 sau đó đi Nguyễn Văn Linh-Bình Tân-Nguyễn Văn Linh,. Công an quận 7 (TP.HCM) đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra làm rõ vụ việc.

Được cho bị "ngáo",. Cảnh sát cơ động công an Quảng Trị phải mặc áo giáp, đeo mặt nạ phòng độc phá cửa xông vào căn nhà khống chế đối tượng trên.

Say rượu,. Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bay về hành vi Cố ý gây thương tích.