Bản tin Hình sự: Cô gái tước dao, đuổi đánh 'yêu râu xanh'

Bị tên cướp kề dao vào cổ lấy đi 4,8 triệu đồng và đòi "yêu",. Công an huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giam Tuấn đề điều tra hành vi Cướp tài sản, Hiếp dâm.Lợi dụng lúc bạn tình vào tắm trước khi "tậm sự" tại một nhà nghỉ trên đường Phai Vệ,. Công an TP Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Bé về hành vi Trộm cắp tài sản.Cơ quan CSĐT-Bộ Công an cho biết vừa tống đạt quyết địnhvề tội “Vi phạm quy định về xây dựng...”. Trước đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng lưu ý, năm 2020, tập trung đưa ra xét xử 10 vụ án nghiêm trọng trong đó có vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng...” xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.Viện KSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Bị truy đuổi,. Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã điều tra, xác minh và tạm giữ Ôn Văn Giang (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để lấy lời khai, truy bắt các đối tượng liên quan.Liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn 'khỉ', 33 tuổi) - kẻ dùng súng AK bắn chết 5 người và làm 1 người bị thương ở huyện Củ Chi khi cướp gần 1 tỷ trong sới bạc,. Nhóm này đang bị điều tra hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.Phát hiệnvà phát hiện nạn nhân đã nhiều lần quan hệ tình dục với "bạn trai" Võ Văn Phong (SN 1996, ngụ xã Ea Kao) dẫn đến mang thai. VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã truy tố Phong về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

