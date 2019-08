Bản tin Hình sự: Công an điều tra nguyên nhân PGĐ Sở Nông nghiệp tử vong

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra nghi án một tài xế xe ôm bị sát hại. Theo đó,; chiếc xe máy của nạn nhân không có tại hiện trường.

Lợi dụng lúc vợ ngủ say,. Nạn nhân chống trả quyết liệt và chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Hường đánh vào mặt. Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Hường về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.